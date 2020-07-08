ابتكر باحثون أمريكيون مكيف هواء يزعمون قدرته على التقاط جزيئات كورونا المتطايرة بالهواء وقتلها. ونشر باحثو جامعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بقيادة مدير مركز الموصلية الفائقة بالجامعة زيفيغ رين تفاصيل الابتكار في دورية «توديه فيزيكس» العلمية (الأربعاء)، مؤكدين أن نتائج التجربة بالمختبر تشير إلى القضاء على 99.8% من الفايروس التاجي بعد دقائق من تشغيل المكيف الذي يعمل برغوة النيكل على محاصرة الفايروس وتسخين حرارته تمهيدا لقتله، لافتين إلى فعاليته في الطائرات والمكاتب والمدارس والمنشآت المكتظة بالبشر. ويأتي الابتكار متزامنا مع تصريح منظمة الصحة العالمية بوجود أدلة تشير إلى انتشار كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.