سجل علماء جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية ازدياد وتيرة وشدة موجات الحر بجميع أنحاء العالم، وصفت بالأشد منذ 70 عاماً. وخلص الباحثون، وفق RT، إلى أن كمية الحرارة التراكمية التي يجلبها الطقس الحار (مجموع الدرجات الأعلى من الطبيعي) خلال العام الحالي ستصل في أستراليا 80 درجة مئوية فوق المعدل، وفي حوض البحر المتوسط 200 درجة وأكثر، إذ إن الحرارة التراكمية تزداد بمعدل 1-4.5 مئوية كل 10 سنوات، أما بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فتزداد 10 درجات نتيجة طول أشهر الصيف. ويؤكد العلماء أن تسارع الاحترار العالمي سيكون ضرره أكبر على البلدان ذات البنى التحتية غير المتطورة.