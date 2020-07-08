تسببت الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم بسبب فايروس كورونا المستجد بتقدم بعض العلامات التجارية الموجودة في السوق منذ نحو 5 عقود بطلبات للإفلاس بحسب موقع سكاي نيوز.

ووجدت بعض الشركات الكبيرة، التي اعتاد الناس على وجودها منذ عشرات السنين، نفسها في ضائقة مالية خانقة بسبب تفشي وباء «كوفيد-19»، منها:

سلسلة مطاعم الأطفال «تشاكي تشيز» الشهيرة، التي تأسست عام 1977، وتقدمت بطلب إفلاس في يونيو 2020.

ومن متاجر التجزئة، فاجأت سلسلة متاجر الملابس «جي سي بيني» (JCPenny)، التي تأسست في العام 1983، الجميع بطلب الإفلاس في مايو 2020.

وشمل الأمر كذلك متاجر التجزئة «J. CREW»، التي تأسست عام 1983، وقدمت طلب الإفلاس في مايو 2020.

يذكر أن الأمر لم يقتصر على عام 2020 فقط، إذ لا بد من ذكر العلامة التجارية الشهيرة للأزياء «فورإيفر 21» (Forever21)، التي تأسست عام 1984، لكنها تقدمت بطلب الإفلاس قبل أزمة كورونا في سبتمبر من عام 2019.

وفي مارس 2018، تقدمت سلسلة متاجر الإكسسوارات «كليرز» (Claire's)، التي تأسست عام 1961، بطلب إفلاس.

أما سلسلة محلات الألعاب المعروفة «تويز آر أس» (Toys R US)، التي تأسست عام 1957، فقد أعلنت إفلاسها في سبتمبر من عام 2017.