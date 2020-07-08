أعلنت السلطات الصينية اليوم (الأربعاء)، تسجيل سبع حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) جميعها «وافدة» فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول، إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83.572 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4.634 شخصا.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بعدوى «محلية»، لاسيما في العاصمة بكين أو في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.