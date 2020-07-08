اكتشفت السلطات في هولندا موقعًا للتعذيب مخبأً داخل حاويات شحن مُبطنة بمواد عازلة للصوت ومملوءة بأجهزة تعذيب مُفترضة، وفقًا لمكتب المدعي العام في البلاد، حسب موقع «CNN».

وداهم الضباط الموقع في منطقة «Wouwse Plantage» على الحدود الهولندية البلجيكية في 22 يونيو الماضي، وألقوا القبض على ستة رجال يشتبه في اختطافهم وأخذهم الرهائن.

وحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الهولندي، تم تحويل ست حاويات شحن إلى «زنازين سجن».

وقال البيان: «في كل زنزانة كانت أصفاد مُعلقة بالسقف والأرضية حتى تربط شخص يقف مع رفع ذراعيه، تم الانتهاء من الغرف بألواح عازلة للضوضاء ورقائق عازلة للحرارة».

كما احتوت إحدى الحاويات على كرسي أسنان، مع أربطة للقدمين والذراعين.

وتابع بيان مكتب المدعي العام الهولندي: «عثرت الشرطة، من بين أمور أخرى، على مقصات تشذيب، وأقفال، وفروع منشار، ومشارط، وأصفاد، وأغطية أصابع، وشريط، وأكياس سوداء».

وأشار البيان إلى تجهيز الحاويات بكاميرات للمراقبة عن بعد.

كما عثر الضباط على ثلاث عربات مسروقة، وسيارتي بي إم دبليو وسبعة مسدسات وبندقية صينية من طراز AK-47، موضحة أنه إجمالا «تم العثور على 25 قطعة سلاح مع المشتبه بهم».

وتقول السلطات إن التحقيق بدأ في أبريل الماضي، حيث تمكن الضباط من الوصول إلى شبكة دردشة مشفرة، لتتبع تحركات وخطط المجموعة.

وقال مكتب المدعي العام الهولندي: «من هذا يمكن استنتاج من هم الضحايا المقصودون، تم تحذيرهم من قبل الشرطة وذهبوا للاختباء في مكان آخر. ونتيجة لذلك، وبفضل المراقبة الدائمة لكاميرات المراقبة في المستودع وبالقرب منه، تم منع عمليات الاختطاف المُخططة وأخذ الرهائن وغيرها من الجرائم العنيفة الخطيرة».

أما الستة المقبوض عليهم فهم جميعا من هولندا، فيما أمرت محكمة أمستردام (الاثنين) باعتقالهم لمدة 90 يومًا.