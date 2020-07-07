أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس، بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على «تويتر» (الثلاثاء)، تلقي الكونغرس بلاغا رسميا من الرئيس بهذا الصدد.

وانتقد مينينديز ترمب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترمب مع أزمة فايروس كورونا كان «فوضويا» وأنه «لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين».

وأعلن الرئيس الأمريكي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها المطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.

واتهم ترمب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فايروس كورونا.