أعلن في المملكة المتحدة اليوم (الثلاثاء)، عقد قران الأميرة راية بنت الحسين، على فارس نيد دونوفان، بمباركة من ملك الأردن عبدالله الثاني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

حضر عقد القران الملكة نور الحسين، وسفير الأردن لدى لندن عمر النهار، وعائلة دونوفان، وسط مراسم احتفال مختصرة وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة بسبب جائحة كورونا.

وأعلن عن خطوبة الأميرة راية على دونوفان في أكتوبر 2019.

يشار إلى أن الأميرة راية، حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.