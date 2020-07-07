أعلن أطباء أن مواطنة من كوريا الجنوبية مريضة بكوفيد-19 تتماثل للشفاء عقب جراحة لزراعة رئتين، بعد أن أمضت 112 يوماً على جهاز إعاشة متخصص إثر إصابتها بفايروس كورونا، وهي تاسع حالة فقط في العالم تخضع لهذه الجراحة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب موقع «العربية»، جرى تشخيص المرأة البالغة من العمر 50 عاماً بالمرض ونُقلت إلى المستشفى في أواخر فبراير الماضي، ثم أمضت 16 أسبوعاً تتلقى الدعم من خلال عملية أكسجة غشائية خارج الجسم، تتضمن تمرير دم المريض عبر جهاز يمد خلايا الدم الحمراء بالأكسجين.

وقال الأطباء الذين عالجوها إن هذه أطول فترة يقضيها مريض بكوفيد-19 في العالم على هذا الجهاز.

وأوضح أستاذ طب الرئة في مستشفى جامعة هاليم الدكتور باك سونج هون، أن عقاقير مختلفة لم تفلح في منع تدهور وتليف رئتي المريضة، ومنها عقار «هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا و«كاليترا» الذي يستخدم في علاج فايروس «اتش. آي. في». ولم يبق أمام الأطباء سوى خيار زراعة الرئتين.

من جهته، قال مدير «برنامج جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم» بالمستشفى والذي أشرف على الجراحة الدكتور كيم هيونج سون: «احتمال نجاح زراعة الرئتين للمرضى الذي يعتمدون على الجهاز هي 50%، ولحسن الحظ كانت المريضة مستعدة جيداً قبل الجراحة عندما وجدنا المتبرع».

ووصف الأطباء الذين أجروا الجراحة التي استمرت 8 ساعات رئتي المريضة التالفتين بأنهما كانتا صلبتين مثل الصخر.

في سياق متصل، قال المستشفى إن هذه الجراحة هي التاسعة في العالم منذ بدء وباء كورونا، بعد إجراء 6 جراحات مماثلة في الصين وواحدة في الولايات المتحدة وأخرى في أستراليا.

ورفضت المريضة الكورية الجنوبية الكشف عن هويتها أو إجراء أي مقابلة.