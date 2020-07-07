قتلت الفنانة المصرية عبير بيبرس زوجها خلال شجار بينهما داخل منزلهما، في منطقة البساتين جنوب العاصمة القاهرة.

وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة التي أحدثت صدمة في الوسط الفني، بعد القبض على الفنانة الشابة، التي اعترفت بالجريمة، بحسب صحيفة «الوطن» المصرية.

في البداية، تلقت الشرطة بلاغًا عن وجود شخص مقتول داخل شقته، تبين لاحقًا أنه زوج الممثلة عبير بيبرس.

وتفيد التحريات بأن الممثلة عبير نفذت الجريمة «أثناء مشاجرة مع زوجها، بعد أن صفعها على وجهها، ففقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض ومات على الفور».

وخلال التحقيقات، اعترفت عبير بارتكاب الجريمة، قائلة: «كان يضربني كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن».

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.