ارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالميا خلال 2020، إذ يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة. ووفق بيانات مؤشر Henley Passport Index Q2 للربع الثاني من 2020، حافظ الجواز السعودي على ذات المركز الذي حققه في الربع الأول، إذ احتل المرتبة 67 عالميا مقابل الـ69 عام 2019، فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في عام 2015.ويعكس التحديث الفصلي الجديد للتصنيف الصادر في 7 أبريل الماضي مدى قوة جواز السفر السعودي في العالم، كما يقدم التقرير الربع سنوي بيانات الاتجاهات العالمية والإقليمية لمدة 15 عامًا، لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت. كما يتضمن التقرير تحليلات وتعليقات الخبراء من قادة الفكر العالمي، ويسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لآخر التغييرات في التصنيف، استنادا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).يذكر أن الجواز الياباني يأتي في صدارة القائمة، إذ يوفر لحامله الدخول إلى 191 دولة في العالم دون تأشيرات مسبقة. تليها سنغافورة بـ190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا ثالثا ويوفران الدخول إلى 189 دولة، واحتل الجواز الأمريكي المرتبة الثامنة، إذ يتيح لحامليه الدخول إلى 184 دولة دون تأشيرة.