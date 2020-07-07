احتفل العالم (الثلاثاء)، بيوم الشوكولاتة العالمي، الذي يصادف 7 يوليو من كل عام، فيما تحتل الداكنة منها المرتبة الأولى في قائمة الاختيارات العالمية بأكثر من 50%، لاسيما أنها تنظم نسبة السكر في الدم، فيما يفضلها النصف الآخر بالمكسرات أو الحليب، بينما تراجع الطلب على البيضاء وقوالب الحلوى. ووفق RT، يوصي خبراء التغذية بقطعتي شوكولاتة يوميا، لما لها من فوائد عدة، إذ تحوي حمضا يساهم بإنتاج هرمون السعادة فينشط خلايا المخ، ويقلل الاكتئاب والزهايمر، فيما يكبح «الفلافونويد» ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وانسداد الشرايين، إضافة إلى حفاظه على توازن الكوليسترول، وتهدئة السعال وحماية الأعصاب من الالتهابات.