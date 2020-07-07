حذفت الممثلة المصرية حلا شيحة كل فيديوهاتها الخاصة من تطبيق «تيك توك»، فيما احتفظت بفيديو واحد تظهر فيه أثناء جلسة تصوير، وعلقت عليه: «الصمت أحسن كثير من الكلام»، في خطوة أثارت دهشة متابعيها الذين لم يتسن لهم معرفة ما تقصده من عبارتها تحديداً.وكانت شيحة قدمت عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات محتوى ترفيهيا خلال فترة العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا، إذ ظهرت في أحد فيديوهاتها تقلد شخصية في فيلم الكرتون Wreck-It Ralph، علاوة على فيديو آخر تقلد فيه أيضا زميلتها دنيا سمير غانم. كما أثارت تصريحاتها لبرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية يونيو الماضي جدلا واسعا على مواقع التواصل، إذ كشفت فيها خضوعها لعملية تجميل، معربة عن ندمها على إجرائها، وأكدت أن ما دفعها لهذه الجراحة ليس أكثر من لحظة حماس لا رغبة في تجميل شكلها، لأنها ترى أن البساطة هي أبرز ملامح جمال وجهها.يذكر أن حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى في شهر أغسطس 2018، وكان أول ظهور فني لها بعد الاعتزال في مسلسل «زلزال»، إذ شاركت بطولته محمد رمضان، وعرض في رمضان 2019.