حصد المغني الشاب فؤاد عبدالواحد ملايين المشاهدات على «يوتيوب» لألبومه الأخير «فؤاد 2020»، المتضمن 17 أغنية، تعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الخليج والعالم العربي. إذ تخطت أغنيتا «أوعدك أرحل» و«الزمان» حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، وأغنية «اصحى» وصلت إلى 3 ملايين، والأغاني «أحبك» و«عصا موسى» حاجز المليونين لكل منهما، و«أثق فيك» و«أحبابنا غابوا» على مشارف المليونين، بينما حصدت باقي أغنيات الألبوم نحو مليون مشاهدة.يذكر أن قناة عبدالواحد على «يوتيوب» شهدت تخطي أغنية «أنا صادق» حاجز الـ15 مليون مشاهدة، ما دفعه لتجهيز مجموعة جديدة من الأغنيات يعمل عليها حاليا في الاستوديوهات الصوتية، لاختيار إحداها وطرحها بشكل منفرد.