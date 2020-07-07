أعلن المغني والممثل المصري حمادة هلال (الثلاثاء)، وفاة والدته بعد صراع مرير مع مرض السرطان، إذ دخلت المستشفى في الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى فارقت الحياة صباح اليوم.يذكر أن هلال طالب جمهوره بالدعاء لوالدته خلال الأيام الماضية، إذ نشر على حسابه في «إنستغرام» أخيرا، صورة تجمعه بوالدته خلال أداء مناسك العمرة، صحبها بتعليق: «أسألكم الدعاء.. ‏يارب اشف أمي.. يارب ‏اشف أمي».