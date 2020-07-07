ابتكر علماء أمريكيون وإسبان اختبارا يكشف خصوبة المرأة عبر شعرها، إذ يحلل مستويات هرمونات الخصوبة بالشعر لتحديد عدد البويضات المتبقية لديها. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، توصل الباحثون لابتكارهم إثر اكتشاف العلاقة بين مستويات هرمون (AMH) بالشعر وعدد البويضات، لاسيما أن الهرمون ينتج داخل المبيض ويشير إلى احتياطيات البويضات والخصوبة المستقبلية. ووجد الباحثون أن الهرمون يندمج في الشعر قبل وصوله إلى سطح الجلد ما يجعل الاختبار بذات دقة فحوص الدم التقليدية، بل ويتفوق عليها لأن مستوى الهرمون في الدم يتغير خلال ساعات، فيما يعد الابتكار أرخص وأسهل، إذ يمكن إجراؤه دون زيارة الطبيب، بإرسال الشعر بالبريد.