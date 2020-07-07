تخطط شركة «فيسبوك» لدمج تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر» عبر تقنية سرية تنوي اعتمادها قريباً، ما يدعم الدردشة بين التطبيقين. ووفق «سبوتنيك» يؤكد مطورو «فيسبوك» أن الدمج لن يؤثر على التشفير الكامل، ولن يسمح بعرض الإعلانات على «واتساب»، كما أنه لن يتيح تخزين معلومات الدردشة على أي من خوادم الموقع الأزرق، لافتين إلى أنه سيساعد المستخدمين على معرفة المحظورين على تطبيق التراسل الفوري، وتفاصيل استلام الدردشة أو ورود رسالة جديدة مهمة، إذ تصل جميعها إلى «ماسنجر» حال كان المستخدم مشغولا في دردشة «واتساب». يذكر أن هذه التقنية لا تزال قيد الاختبار وسيتم طرحها للمستخدمين كافة خلال الأيام القادمة.