كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش اللفظي، ومطاردة شباب لسيارتها، فيما نشرت مقاطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام» تظهر لقطات لمجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة نصف نقل يطاردون سيارتها ويتحرشون بها لفظياً، غير أنهم هربوا بمجرد استعانتها بجوالها لتصويرهم، ما كاد يتسبب في تعرضها لحادثة سير. وفي هذا السياق، طالبت هنا كل فتاة تعرضت للتحرش أن تصر على أخذ حقها وتصوير من يتحرشون بها، ونشرها على مواقع التواصل، لضمان عدم تعرضهم لها خوفا من الفضيحة. يذكر أن الزاهد تنتظر عرض أحدث أفلامها «الغسالة» بمشاركة محمود حميدة وبيومي فؤاد، بمجرد عودة افتتاح دور السينما المصرية قريباً.