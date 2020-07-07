اعتقل جهاز الأمن الروسي اليوم (الثلاثاء) مستشار مدير وكالة الفضا الروسية بتهمة الخيانة، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

وتم اعتقال إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ديمتري روجوزين، في موسكو من قبل عملاء جهاز الأمن الروسي (إف. إس. بي)، ليواجه عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن، في حال إدانته.

وقال جهاز «إف. إس. بي»، إن سافرونوف متهم بنقل بيانات حساسة إلى وكالة استخبارات لعضو غير محدد في الناتو.

وذكر في بيان أن المعلومات التي قدمها تشير إلى «التعاون العسكري الفني والدفاع والأمن في الاتحاد الروسي».

من جانبها، قالت روسكوزموس في بيان، إن سافرونوف «لم تكن لديه إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة، وإن التهم لا تتعلق بعمل سافرونوف للوكالة»، التي انضم إليها في مايو.

وقبل ذلك، عمل سافرونوف مراسلا لصحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية اليومية لما يقرب من عقد حتى عام 2019، وبعد ذلك عمل لمدة عام في صحيفة اقتصادية أخرى، هي «فيدوموستي».

وكان عمله يغطى قضايا عسكرية وتجارة الأسلحة والشؤون الحكومية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن اعتقال سافرونوف «لا يرتبط بأنشطته كصحفي».