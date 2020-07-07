احتلت وكالة (بي بي سي) الإخبارية وصحيفة الجارديان صدارة الوسائل الإعلامية الأكثر جذباً بين (11) مزودا أخباريا حسب تصنيف موقع بريطاني مختص بالنشرات الإعلامية صدر اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير الذي نشره موقع (WNP) البريطاني والخاص بنشر أكثر الأخبار تداولاً، إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية كانت مهمة بشكل خاص خصوصا خلال جائحة COVID-19، حيث أصبحت المعلومات الجيدة مسألة حياة أو موت، بدءاً من التوجيه الحكومي، والإحصاءات اليومية الصارمة والتدقيق المكثف.

وتؤكد بيانات الاستطلاع الذي بنى عليها التصنيف أن الاعتماد بشكل متزايد على الإنترنت أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للوصول إلى «الأخبار والمعلومات والعمليات المدنية».

وتم عمل هذا الاستطلاع ما بين 28 أبريل و5 مايو، وشمل 1268 في بريطانيا يمثلون مزيجا من التركيبة السكانية في البلاد، بما في ذلك مجموعة واسعة من الفئات العمرية حيث طُلب من المشاركين تسمية أفضل مزودي الأخبار بالنسبة إليهم.

ويعتبر هذا الاستطلاع جزءاً من مشروع يدعم الابتكار في الإعلام، بدعم من باحثين من جامعتي «كارديف» و «سوانزي» في مقاطعة ويلز البريطانية.

ولم يشمل الاستطلاع أيا من وسائل التواصل الاجتماعي من «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما؛ لأن التركيز كان أكثر على مزودي الأخبار الرئيسيين.

ولذلك كانت النتيجة النهائية للاستطلاع هو حصول وكالة «بي بي سي» البريطانية على أعلى النقاط بشكل ساحق كمصدر الأخبار الأكثر استهلاكاً في المملكة المتحدة، وشكلت ثلث جميع الاختيارات، وبهامش كبير عن المركز الثاني صحيفة «الغارديان» و«سكاي نيوز» ثالثا.

وكانت المفاجأة وجود وسائل إعلامية شهيرة في المراتب المتأخرة مثل «الديلي تيليغراف» و«الصن». مما يشير إلى أنه ربما في أوقات الأزمات فإن جميع الفئات تنجذب نحو إعطاء الأولوية للصحافة الأكثر اعتدالاً وذات الجودة الإخبارية.

وأشار التقرير إلى أن قناة «سي إن إن» الأمريكية والتي تكافح من أجل الأكسجين داخل السوق الإعلامية البريطانية المزدحمة حصلت على المركز قبل الأخير، هو تذكير صارخ بأن الناس غالباً في أمس الحاجة إلى الوصول إلى الأخبار المحلية الخاصة بمناطقهم وحياتهم وعائلاتهم وخاصة في أوقات جائحة COVID-19.

وفي حين تعكس النتائج أنه على الرغم من التوجه المستمر نحو الأسماء الإخبارية الرقمية، إلا أن العلامات التجارية القديمة لا تزال قوية وتعكس أيضاً نهجاً أكثر شمولاً ومصداقية بين جماهيرها في الأخبار المحلية الأكثر صلة بهم.