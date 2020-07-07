أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن لديهم حالات مصابة بفايروس كورونا ونسب وفيات، «ولكن الموقف الحالي بتكامل واستجابة الشعب المصري كله تحت السيطرة».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج «حضرة المواطن»، «ما زالت لدينا مشكلة مثل بقية العالم في الإصابات وحالات شديدة الخطورة ولكن المنظومة تستطيع الاحتواء، ونستطيع توفير مكان، والأدوية متاحة، والمرضى من الأمراض الأخرى يعالجون».

وأكد مستشار الرئيس، أنه «يجب الاستمرار في الحرص وتطبيق تعليمات وكل وسائل الوقاية، ويجب أن تكون لدينا خطة متكاملة لأي احتمالات في أي وقت»، مشيراً إلى أن عدد الإصابات إذا ثبت سيكون هناك انخفاض.