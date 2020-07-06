حظي رجل مغربي مسن عمره 79 عاماً بإعجاب رواد التواصل، بعد ظهوره في صورة أثناء أدائه اختبار الثانوية العامة، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فايروس كورونا خصوصا أنه من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات نظرا لكبر سنه. ونشرت مدرسة «البقالي» الثانوية بمدينة آيت ملول، وسط المغرب، على صفحتها في «فيسبوك» صورته مرتديا جلبابا تقليديا وكمامة واقية على الوجه، وهو منهمك في ورقة الإجابة، دون أن تشير لاسمه أو مسقط رأسه.ولا يقتصر اجتياز امتحان الثانوية العامة «البكالوريا» في المغرب على طلاب الصف الثالث الثانوي، إذ يمكن للأفراد أن يتقدموا بشكل «حر»، ويسمون «المرشحين الأحرار». وجسد الطالب المسن شغف الإنسان بالعلم والتعلم، بحسب معلقي المنصات الاجتماعية، وسط آمال بأن تتكلل تجربته بالنجاح.يذكر أن مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة بدأوا اختبارات الثانوية العامة في المغرب في 3 يوليو الجاري، وسط ترتيبات استثنائية، بسبب إجراءات الوقاية من الفايروس المستجد، لاسيما أن المغرب أغلق كافة المدارس في مارس الماضي، ما دفع الطلبة لمواصلة الدراسة عن بعد، على غرار باقي دول العالم.