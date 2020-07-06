تصدرت دولة قطر القائمة السوداء كأكبر بؤر كورونا في العالم، حسب إحصاءات الموقع العالمي worldometers، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد مواطنيها، بمعدل 35738 إصابة لكل مليون شخص. ووفق RT، تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة في قطر منذ بداية الجائحة وحتى (الإثنين) عتبة الـ100 ألف، فيما أكدت وزارة صحتها في تقريرها اليومي رصد 5 وفيات و546 إصابة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي الإصابات 100345، منها 133 حالة وفاة، ولا تزال تشهد 6314 حالة نشطة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك 164 مريضا بالعناية المركزة، بينما ارتفع عدد المتعافين خلال اليوم السابق بواقع 1614 حالة.