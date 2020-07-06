لم يقتصر الحزن على رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي على المصريين والعرب، إذ نعاها نجم أفلام الحركة البلجيكي جان كلود فان دام (الإثنين)، وشارك عبر حسابه في «فيسبوك» صورة تجمعه بالجداوي أثناء تكريمهما في حفل منتدى صناعة الترفيه، الذي أقيم في السعودية أكتوبر 2019. وكتب: «أنا مصدوم، من المحزن جداً أن أقرأ خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي بعد خوضها معركة شجاعة ضد فايروس كورونا»، وتابع مستذكراً الجداوي في الحفل: «قابلتها قبل أشهر، وكانت مليئة بالحياة والبهجة والفخامة، لا أصدق أنها رحلت، ولكنها ستظل في ذاكرتي بروحها المحبوبة وضحكاتها الجميلة.. فليرحمها الله».