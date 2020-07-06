من ألحانه، أطلق المغني الإماراتي عيضة المنهالي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «إنت الجميل» (الإثنين)، عبر قناته في «يوتيوب»، ووزعها للإذاعات المحلية والخليجية والعربية، فيما كتب كلماتها مواطنه الشاعر سعيد بن مصلح، ووزعها عبدالعزيز العبري. وحملت الأغنية معاني عاطفية وجمالية، إذ يقول مطلعها: إنت الجميل اللي ولا مثلك جميل// اللي على شعري اخطه وارسمه// أرسم شعر راسك مع الطرف الكحيل// وارسم سنا خدك ووردة مبسمه.بدورها طالبت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي نقابة المهن التمثيلية والموسيقية في مصر بوقف تصاريح عرض أحدث أفلامها «أشباح أوروبا» في دور السينما المصرية، وقالت: «لم أحصل على أجري من الشركة المنتجة للفيلم التي يشرف عليها مدير أعمالي السابق محمد وزيري». فيما تلقت ردا من رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالنقابة علي الشريعي بتوقف العمل المقرر عرضه في دورته الأولى بعد رفع الحظر بسبب كورونا، لحين حل الأزمة بين الطرفين المتنازعين. يذكر أن هيفاء اتهمت وزيري أخيرا بسرقة 63 مليون جنيه من حساباتها البنكية بموجب توكيلات قانونية حررتها له.وفي أول رد فعل على وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي، كشف يحيى الفخراني محتوى وصيته لأولاده حال مرضه، إذ شدد فيها على عدم قبولهم أي أموال من الدولة. قائلاً: «لو أصبت بمرض سيتكلف علاجه الملايين وأنا لا أملكها، فلا تأخذوها من الدولة». وأكد في حديثه لـ«mbc» مساء (الأحد) أنه ميسور الحال، ويستطيع الإنفاق على نفسه، بينما هناك كثيرون أكثر احتياجا وهم أولى بأموال الدولة، ضاربا مثلا بحالة الراحل رشدي أباظة، مبدياً أسفه من حالة التنمر التي تعرضت لها الجداوي أثناء مرضها.