لقيت سائحة من أريزونا حتفها، عقب سقوطها من ارتفاع 30 متراً، أثناء التقاطها صورة لقمة منتزه «غراند كانيون» أو الوادي العظيم. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، انتشلت الشرطة جثة ماريا سالغادو لوبيز (59 عاماً)، التي سقطت بسبب صورة مع عائلتها في الوادي الذي يرتبط بسلسلة من الحوادث المميتة، إذ شهد عام 2018 وفاة 17 شخصا، كما لقي 10 سائحين حتفهم، على الأقل، العام الماضي. وقالت متحدثة المنتزه فانيسا سيرفانتس: «نفقد سنويا 12 شخصا في المتوسط، بسبب التقاط الصور من حافة المنتزه.. رغم أنه أحد الوجهات السياحية الأمريكية الأكثر شعبية، إذ يجذب 6 ملايين زائر سنوياً».