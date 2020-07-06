استنجد زوج كويتي برجال الشرطة، بعد تعرضه لضرب مبرح من زوجته وشقيقتها اللتين استفردتا به في مسكنه بمحافظة مبارك الكبير في غياب الأبناء. فيما فتحت النيابة الكويتية تحقيقاً مع المعتديتين وسجلت قضية بالواقعة. ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية (الإثنين)، تلقت الشرطة بلاغاً من مواطن يستنجد بهم لإنقاذه من يد الزوجة والشقيقة الكبرى اللتين انهالتا عليه ضرباً؛ بسبب خلافات زوجية لم يكشف طبيعتها. وبوصول رجال الأمن، قال المجني عليه: «تكاتفت زوجتي وأختها عليّ وضربتاني داخل مسكني». وتم اقتياد الثلاثة إلى مركز الشرطة قبل إحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيق والوقوف على ملابسات واقعة الاعتداء التي أسفرت عن جروح برأس الزوج.