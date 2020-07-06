أعلنت الهيئة العامة للترفيه البروتوكولات الصحية الخاصة بالعروض الحية في المطاعم والمقاهي، التي اشتملت على السماح بإقامة العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط، إضافة إلى اشتراط تخصيص مكان للعازف، مع ضمان توفير مسافة مترين على الأقل بين منطقة العازف والزوار والعاملين، كما شددت الهيئة على إلزام مقدمي العروض بلبس الكمامة طوال فترة الوجود في الموقع، في حين منعت الهيئة تقديم العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عروض.

وجاءت هذه الاشتراطات استكمالاً للدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، الذي نشرته الهيئة في وقت سابق، واشتمل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات التي تتماشى مع خطة العودة بحذر، وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي والوقائي.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل القادمة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.

يشار إلى أن الهيئة أتاحت الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية من خلال زيارة موقع الهيئة العامة للترفيه عبر الرابط التالي: https://www.gea.gov.sa/media/2503/entertainmentguideline2020.pdf