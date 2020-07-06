أظهرت أحدث بيانات تسجيل الهند نحو 700 ألف حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد، لتتجاوز بذلك روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا.



وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم (الإثنين)، إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي تم تسجيلها يوم (الأحد) وبلغت نحو 25 ألف حالة.



وسجلت نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير الماضي. وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.