بصوت متعب يحاول جاهداً أن يصل إلى الأذن، أرسلت الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي آخر تسجيل لها قبل وفاتها.

في التفاصيل، شارك الفنان الشاب عمرو محمود ياسين متابعيه، آخر تسجيل صوتي قامت به الفنانة الراحلة، كانت أرسلته لوالدته الفنانة شهيرة، أثناء علاجها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

وتقول الراحلة بصوت متعب منهك: «شهيرة، ربنا يبارك لك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعي لكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله إلا الله».

يشار إلى أن عمرو ياسين هو ابن الفنان المصري محمود ياسين، والفنانة المصرية شهيرة.