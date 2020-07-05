تعتزم بريطانيا إبعاد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي عن إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G في البلاد بداعي المخاوف الأمنية، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بإعلان هذا القرار بعد أن قامت الاستخبارات البريطانية التي تعرف باسم مقرات الاتصالات الحكومية بإعادة تقييم المخاطر التي تشكلها الشركة الصينية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قرر في يناير السماح لشركة هواوي بلعب دور محدود في بناء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، حيث تحدى المخاوف الأمنية، لا سيما تلك القادمة من الولايات المتحدة، بشأن الشركة.

إلا أن دراسة من المقرر تقديمها إلى الحكومة هذا الأسبوع ستعلن أن العقوبات الأمريكية على هواوي ستدفع الشركة لاستخدام تكنولوجيا "غير موثوق بها"، بحسب التقارير.

وكان تقرير صادر عن مركز الأمن السيبراني الوطني التابع للاستخبارات البريطانية قد أفاد بأن العقوبات الأمريكية التي تمنع هواوي من استخدام التكنولوجيا التي تعتمد على الملكية الفكرية الأمريكية كان لها بالغ الأثر على الشركة.

وتشير تقارير إلى أن المسؤولين البريطانيين يقومون بصياغة مسودة لإنهاء التعاقد مع الشركة ومنع هواوي من تركيب معداتها الجديدة في شبكة الجيل الخامس في غضون 6 أشهر.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، قد أكد أن بلاده تهتم بما تقوله الولايات المتحدة عن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس التي تؤسسها شركة هواوي الصينية.

وأضاف أن لندن لا ترغب في الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة في تقنيات تكنولوجية محددة.

وقال: "نتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة عن تلك المسائل، وسننصت بدقة لما يقولون".