أعادت السلطات في منطقة غاليثيا شمال غربي إسبانيا فرض القيود على الحركة في المنطقة التي يعيش فيها 70 ألف شخص، بعد زيادة الإصابات بفايروس كورونا.

ولن يسمح إلا للذاهبين إلى أعمالهم بمغادرة أو دخول حي أمارينا الساحلي ابتداء من منتصف ليلة الأحد حتى نهار الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من فرض إقليم كاتالونيا شمال شرقي البلاد إغلاقا مشابها.

وكانت إسبانيا قد أعلنت سيطرتها على الوباء بعد أن سجلت ربع مليون إصابة وما لا يقل عن 28.385 حالة وفاة. وقد انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير في الأسابيع الـ3 الماضية.

وكانت إسبانيا قد فتحت الحدود أمام القادمين من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال العطلة الصيفية.