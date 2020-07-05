أثار مقطع فيديو يظهر فيه أحد الوافدين الأفارقة في إيطاليا أثناء شوي قط في الشارع أمام أعين المارة ليأكله حفيظة رواد التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا سخطهم من الواقعة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد) ضجت المنصات الإيطالية بمقطع فيديو بطله شاب أفريقي مهاجر لم يجد شيئا ليأكله، فاصطاد قطا من الشارع، ووضعه على النار محاولا شويه ليأكله في وقت لاحق. فيما تظهر فتاة إيطالية في المقطع صارخة محاولة ردعه على فعلته الغريبة، إلا أنه لم يكترث وتابع شوي القط أمام الجميع. ولم يُظهر الفيديو في أي مدينة إيطالية وقعت هذه الحادثة.