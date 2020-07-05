أطلقت خرائط غوغل مزايا جديدة لمساعدة مستخدميها على التنقل بأمان خلال جائحة كورونا. وقال مدير إدارة المنتجات راميش ناغاراغان في بيان صحفي (الأحد): «ستساعدك الخرائط على التحرك والخروج من منزلك بأمان، إذ سيتلقى المستخدمون تنبيهات بالقيود لإبلاغهم بنقاط تفتيش وفحص كورونا على طول مساراتهم، كما سيرى السائقون تنبيها على شاشة الاتجاهات إذا كانوا يدخلون منطقة متأثرة بقيود معينة، مثل إلزامية ارتداء القناع أو لوائح التباعد الاجتماعي، علاوة على تلقي إرشادات المرافق الطبية بالابتعاد في الوقت الحالي أو أنها لا تقدم نظم الرعاية الصحية للفايروس، كما ستساعد الركاب على التباعد الاجتماعي وتجنب ركوب وسائل نقل مزدحمة والتخطيط لرحلتهم في أوقات غير مشغولة». واستدرك راميش: بعض هذه الميزات ليست متاحة بعد في كل بلدان العالم.