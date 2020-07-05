رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من التجمعات وخطرها على تفشي فايروس كورونا، أقامت نيويورك تحدي «ناثان فيماس» السنوي لأكل النقانق «هوت دوغ» بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال (السبت)، إذ سجل الفائز في فئة الرجال جوي تشيستنت رقماً قياسياً جديداً بالتهامه 75 قطعة خلال 10 دقائق، متجاوزاً منافسيه الأربعة بفارق كبير. ووفق شبكة «ESPN» الأمريكية قال تشيستنت (36 عاماً): «هذه سنة مجنونة رغم كورونا وأنا سعيد بتسجيل رقم قياسي جديد». وحطم تشيستنت ابن مدينة سان هوزيه في ولاية كاليفورنيا، الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام رقمه القياسي السابق المسجل باسمه العام الماضي بـ74 قطعة في المدة نفسها.