لم يكن طريق الممثلة المصرية رجاء الجداوي التي رحلت اليوم (الأحد) بعد 43 يوماً من إصابتها بفايروس كورونا، عن 82 عاماً، معبداً بالورود، إذ مرت عائلتها بظروف صعبة إثر مصادرة أموالها وأراضيها الزراعية، ما اضطرها للعمل في جراج لتحصل على راتب شهري 7 جنيهات.ولدت نجاة علي حسن جداوي وشهرتها، رجاء، في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية التي لفظت فيها أنفاسها، وترعرعت في القاهرة إذ تولت خالتها تحية كاريوكا تربيتها وتعليمها، فألحقتها بمدرسة فرنسية، لتتخرج منها وتعمل بقسم الترجمة بشركة إعلان، قبل أن تصطحبها كاريوكا لحديقة الأندلس لتجد نفسها تشارك بالصدفة في مسابقة ملكة جمال مصر، وتحصد اللقب عام 1958. ومنذ حصولها على اللقب عملت الجداوي عارضة للأزياء، ثم اقتحمت بعد عام عالم التمثيل، ووقفت لأول مرة أمام الكاميرا مع فاتن حمامة لتقاسمها بطولة فيلم «دعاء الكروان» عام 1959، ومن ثم انطلقت مسيرتها الفنية التي استمرت أكثر من 6 عقود. تخللها زواجها في مطلع السبعينات من مدرب حراس مرمي نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار وأنجبا ابنتهما الوحيدة أميرة، قبل أن يرحل عام 2016.وقدمت الجداوي عددا من الأفلام منها "إشاعة حب" و"ثمن الغربة" و"أيام في الحلال" و"بريق عينيك" و"عاد لينتقم" و"الوحل" و"البيه البواب" و"تيمور وشفيقة" و"الثلاثة يشتغلونها" و"كركر" و"مراتي وزوجتي" و"من 30 سنة". كما جمعتها علاقة فنية قوية بالزعيم عادل إمام وشاكته العديد من الأعمال مثل فيلم "حنفي الأبهة" ومسلسلي "أحلام الفتى الطائر" و"عوالم خفية" ومسرحيتي "الواد سيد الشغال" و"الزعيم". علاوة على العديد من المسلسلات منها، "هند والدكتور نعمان" و"أوان الورد" و"تامر وشوقية" و"نونة المأذونة" و"عائلة الحاج متولي" و"شربات لوز" و"يوميات زوجة مفروسة أوي" و"في غمضة عين" و"لعبة النسيان" آخر أعمالها والذي عرض شهر رمضان الماضي، كما شاركت في مجال التقديم الإعلامي عمرو أديب في تقديم برنامج "الحكاية" على mbc مصر.