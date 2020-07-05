رغم تخطي مستخدمي «واتساب» المليارين، يتفوق «تليغرام» صاحب الـ400 مليون مستخدم شهريا عليه بـ5 مزايا. ووفق موقع techcrunch التقني، يدعم «تليغرام» ميزة تعديل الرسائل المرسلة للهاتف أو سطح المكتب خلال 48 ساعة بعد الإرسال. كما يسمح بكتم صوت إشعارات المجموعة المزعجة، مع تشغيلها حال الإشارة أو الرد على الرسائل، وتعيين أذونات افتراضية لمنع أعضاء المجموعة من نشر أنواع معينة من المحتوى، أو منع البعض من الرسائل، والسماح لمسؤولي المجموعات فقط بالدردشة. وإمكانية إرسال رسائل بلا صوت إشعار، ومحادثات سرية بإمكانية تفعيل عداد التدمير الذاتي، إذ تختفي الرسائل والملفات من جهاز المرسل والمستقبل بعد قراءتها أو فتحها.