لم تمر ساعات على إعلان مغني الراب كاني ويست نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى خرجت زوجته كيم كاردشيان تنتقده في العلن، وقالت: «لن تقبل أن تصبح حياتي الشخصية متاحة لكل شخص على الكوكب، حال ميلانيا ترمب زوجة الرئيس الحالي». وتابعت: «لست مستعدة أن أضع الكلمات في فمه، لكنني أجزم أنه سيتبع الديمقراطيين.. لا أعرف مدى جديته.. سنرى». ورغم معارضتها ترشح زوجها للرئاسة عام 2016، إلا أنها دعمته (الأحد)، وأعادت نشر تغريدة ترشحه مصحوبة بعلم أمريكا. وكتب ويست (43 عاماً) على حسابه في «تويتر»: «في خضم احتفالات يوم الاستقلال أعلن ترشحي للمنصب الأعلى في البلاد».