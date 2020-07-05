عن عمر يناهز 68 عاماً، رحل الأمريكيان روني ودوني، أكبر توأم ملتصق في العالم (الأحد). فيما أكد شقيقهما جيم أن وفاتهما طبيعية وليست بسبب كورونا كما أشيع، إذ لفظا أنفاسهما في ساعات الصباح الباكر بمنزله في بيفركريك. ووفق RT، انتقل التوأم من منزلهما الأول في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية للعيش مع شقيقهما جيم وزوجته ماري قبل 10 سنوات، إذ ساعد 200 متطوع على توسيع منزل جيم ليتمكن من استضافة التوأم بشكل مريح، بعد أن شعرا بمعاناة من التهاب المفاصل، وأصبح بقاؤهما في منزلهما غير آمن. يذكر أن الراحلين أصبحا أطول التوائم الملتصقة عمراً في عام 2014.