في مقطع فيديو، تناقل رواد وسائل التواصل (الأحد) سيدة لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي مطالبة بإيقاظ الرئيس لتدارك الوضع الاقتصادي المنهار. وظهرت السيدة تسأل عبر الهاتف إن كان الرئيس لا يزال نائماً. وتقول: «إذا بي الكل بعدو نايم وعوه لأن السكر صار بـ6 آلاف ليرة والخبز صار بـ3 آلاف، وما قادرين نكفي.. متنا جوع». ويعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعدما خسرت الليرة أكثر من 80% من قيمتها، إذ لامس سعر الدولار بالسوق السوداء 9 آلاف ليرة. وقبل يومين أكدت وسائل إعلام انتحار شابين، أطلق أحدهما النار في فمه بالحمرا، وعثر على الآخر مشنوقا بمنزله في صيدا.