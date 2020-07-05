طرحت شركة «واتساب» 4 مزايا جديدة، استعرضتها (الأحد) عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل. وبحسب مهندسي تطبيق التراسل الفوري، تم تفعيل رمز QR لإضافة جهات اتصال، بدلا من إدخال الرقم والبيانات كالمعمول به سابقاً. علاوة على طرح ملصقات بجانب الأسماء، وتفعيل الوضع الليلي للتطبيق على أجهزة الكمبيوتر. كما تم طرح روابط لكل محادثة جماعية، مشابهة لـ«زوم»، تمكن المستخدم من إرسالها لمن يرغب للالتحاق به في الفيديو. وتشير آخر الإحصاءات إلى أن نحو ملياري شخص حول العالم يستخدمون «واتساب» التابع لشركة فيسبوك، التي استحوذت أيضا على «إنستقرام».