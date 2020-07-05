بات في إمكان سكان ١٣ منطقة إدارية في السعودية طلب أدوية من صيدليات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية إلى منازلهم ضمن خطى وزارة الصحة ومستشفياتها في جميع المناطق لتحسين تجربة المريض من خلال خدمة إيصال الأدوية لمنازل المستفيدين، وتجنيب المرضى وذويهم عناء ومشقة السفر والقدوم لمن لديهم إعادة صرف أدوية، ونجحت التجربة السعودية بصورة لافتة للنظر في حماية مرضى الأمراض المزمنة من وباء كورونا، وعزز هذا الجهد العمل بالاتفاقية التنفيذية بين وزارة الصحة والبريد السعودي، إذ يتولى الأخير توصيل الأدوية لمرضى الرعاية الصحية إلى بيوتهم حسب العنوان الوطني في نفس يوم استلام الوصفة من الصيدلية عبر آلية منظمة بين الصيدلية وعمليات البريد السعودي.وفتحت «عكاظ» ملف إيصال الدواء إلى المنازل وكيف نجحت المستشفيات والبريد السعودي في إيصال الوصفات للمستفيدين بأمان؟ ويجيب على ذلك رئيس مؤسسة البريد السعودي لـ«عكاظ» بقوله: «المؤسسة تعمل في ظل هذه الأزمة كبقية القطاعات الوطنية الأخرى في مواجهة جائحة كورونا، وكان لزاما علينا ومن باب واجبنا الوطني أن يكون لأبطال البريد كلمة في هذه المواجهة، كوننا المشغل الوطني للخدمات اللوجستية والبريدية وعملنا مع وزارة الصحة وبتكاتف الجميع لضمان نجاح خطة توصيل الوصفات».أطلق مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة مبادرة تحت عنوان «خليك.. احنا نجيك»، ومبادرة إيصال الأدوية للمرضى بمنازلهم ممثلا بقسم الرعاية الصيدلية، حرصا على سلامة المراجعين وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.وأشار المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر إلى أن المبادرات تأتي التزاما من المستشفى بالإجراءات الاحترازية، مبينا أن مبادرة «خليك.. احنا نجيك» تمكن المرضى المسجلين من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المستشفى كالاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.وفي الرياض كشفت مدينة الملك سعود الطبية تجهيز آلاف الوصفات العلاجية جرى تسليمها لشركة متخصصة لنقل الأدوية لتقوم بدورها وإيصالها إلى المرضى والمراجعين، عقب اتخاذها حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.دشنت صحة حائل خدمة إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات عن طريق الاتصال المباشر وفق أرقام رسمية معينة أو عبر رسائل نصية عبر واتساب، وحددت استقبال الطلبات من الساعة 8:00 صباحا حتی الساعة 2:00 ظهرا، وتهدف المبادرة إلى ضمان توصيل الدواء للمرضی، كما أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل الخدمة بهدف دعم الجهود الاحترازية المتبعة لبقاء المستفيدين في منازلهم، وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع التجمعات.وفي بريدة فعلت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي مبادرة توصيل الأدوية إلى المنازل داخل وخارج المدينة. وقدم مدير إدارة الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور عبدالمجيد الحربي شكره لمنسوبي جمعية السلام للإغاثة والطوارئ وكذلك المتطوعين من صيادلة المستشفى وموظفي المراكز الصحية التابعة للمستشفى على جهودهم خلال توصيل الأدوية للمستفيدين مقدراً الجهود التي قدمها هؤلاء خلال هذه الفترة لإيصال الأدوية والعمل على راحة المرضى والمراجعين.فعلت المستشفيات والمراكز الصحية في الجوف مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة، لتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية وإبقاء المرضى في المنازل. وخصص كل مستشفى رقما للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله، وكانت صحة الجوف اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تحد من مراجعة مستشفياتها كتأجيل مواعيد العيادات الخارجية، ومنع زيارة المرضى، وتأجيل العمليات الجراحية الباردة، وتأجيل مواعيد الأسنان العادية، وجلسات العلاج الطبيعي.وفي نجران خصص كل مستشفى رقمًا للتواصل؛ لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب، لتحضيره وتوصيله، مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خدمة إيصال الأدوية لمنازل المستفيدين في جميع أنحاء المملكة مجانا لتجنيب المرضى وذويهم عناء ومشقة السفر والقدوم لمن لديهم إعادة صرف لأدويتهم لمن هم خارج مدينة مكة المكرمة، وتجويد تجربة المرضى لدى المدينة الطبية وتحسين الخدمة، وتقليل وقت انتظار المريض. وتتمثل آلية طلب خدمة إيصال الأدوية في الدخول للموقع الإلكتروني للمدينة ممن لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب ويتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمدة لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية ويمكن للمرضى القاطنين داخل مدينة مكة المكرمة الذين لديهم إعادة صرف طلب الأدوية وتقوم إدارة الرعاية الصيدلانية بتجهيزها ويأتي المستفيد برقم الطلب ويستلمها من صيدلية العيادات الخارجية.شملت الخدمة في المرحلة الأولى ٧ مستشفيات في الرياض والقصيم والدمام وجازان تمثلت في: مستشفى الملك فهد في جازان، مستشفى الملك سلمان في الرياض، مستشفى الولادة والأطفال في الدمام، مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إضافة إلى مستشفى بريدة المركزي، وتم خلال هذه المبادرة توصيل ١٠ آلاف وصفة طبية للمرضى في منازلهم.ويضيف رئيس البريد السعودي أن المؤسسة تسعى بالتعاون مع وزارة الصحة إلى التوسع في خدمة توصيل الأدوية لتشمل في وقت لاحق هذا العام جميع مدن المملكة من خلال شبكة البريد الممتدة في أرجاء المملكة. وتعتبر الخدمة أحد أهم مشاريع التحوّل الاستراتيجي للمؤسسة في رفع كفاءة خدمات المنظومة والتوسع في تقديم الخدمات النوعية التي تعزز دور المؤسسة الرائدة في مجال الخدمات البريدية وخدمات الميل الأخير بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تمكين الصناعة اللوجستية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.كشف رئيس البريد أن الخدمات اللوجستية والبريدية للمؤسسة يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة، ووزع في الفترة الماضية أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت 500 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، إضافة إلى 60 محطة للطرود و850 مركبة لخدمة «الميل الأخير» لإيصال الطرود والشحنات إلى مقر أو منزل العميل.ويضيف أن خدمة توصيل الأدوية انطلقت بالتعاون مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة في أواخر مارس تزامناً مع بدء منع التجول وذلك بهدف تقليل حاجة المستفيدين للخروج من منازلهم ومراجعة المستشفيات لاستلام أدويتهم، خصوصا شريحتي كبار السن والأطفال، مع الحرص على سلامة النقل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.عزا رئيس البريد السعودي هذا الإنجاز للثقة التي تحظى بها المؤسسة عبر الأداء المميز في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والدقة في إيصال الوصفات ومواصلة تقديم خدماته البريدية واللوجستية منذ بدء جائحة كورونا المستجد إلى المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة لدعم ومؤازرة المجهودات الوطنية للمساعدة في إبقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم.وتتضمن آلية العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية وبعد الفحص والتأكد تتم تعبئة الوصفة المعتمدة على أن تجمع وصفات كل مريض على حدة ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإعلامه بشحن الأدوية عبر البريد على العنوان الوطني، ثم يتم إرسالها صباح كل يوم بحاويات تبريد مخصصة لضمان سلامة النقل، وعند التوصيل يتم إخطار المستفيد برسالة جوال تحتوي رقم التحقق الذي يستخدم لإغلاق إرسالية الوصفة.يقول رئيس مؤسسة البريد السعودي إن مما يثلج الصدر جهود وتفاني أبطال البريد خلال الأزمة بشكل عام، وفي مشروع توصيل الوصفات في مفهومها الوطني والإنساني، إذ يحرص موظفو البريد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر للموظف وسيارة التوزيع واتباع الآلية المتفق عليها مع مستشفيات وزارة الصحة باستلام الأدوية بشكل يومي من الصيدليات في حاويات مبردة ومخصصة لنقل الأدوية وفقاً لاشتراطات الصحة وبما يضمن الحفاظ على سلامة الدواء، ثم إيصالها للمستفيدين في اليوم نفسه عبر العنوان الوطني لضمان الدقة والسرعة في التسليم.وأشار رئيس البريد إلى أن «هذه الخدمة اللوجستية تعتبر من واجباتنا الوطنية في العمل والتعاون مع كل الجهات الحكومية في ظل هذه الظروف وتوصيل الاحتياجات الإنسانية إلى المستفيدين مثل الدواء أو الوثائق الحكومية أو الشحنات والطرود وهذا جزء من إستراتيجية عملنا في تقديم وتحسين خدماتنا بما يتوافق مع توجهات مملكتنا في رؤيتها 2030».