طور علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة روبوتا يساعد في محاربة فايروس كورونا، لاسيما في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمستودعات بحسب موقع سكاي نيوز.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن الروبوت الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «آفا روبوتيكس»، بإمكانه تطهير الأسطح والمناطق الضيقة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها.

ويمكن للروبوت الجديد، الذي بدأت عملية تطويره في أبريل الماضي، تطهير أرضية مستودع للتخزين مساحته 4000 قدم مربع (371 مترا مربعا) في نصف ساعة.

وقال أحد الباحثين المشاركين في المشروع إنه جاء استجابة مباشرة لتفشي فايروس كورونا، الذي بدأ في الصين في ديسمبر الماضي، وما لبث أن اجتاح العالم في غضون أشهر قليلة.

وأوضح الباحثون أنه يمكن للروبوت إجراء تطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية في أكثر من مكان، من بينها محلات السوبرماركت والمراكز التجارية والمصانع والمطاعم.

وينتشر فايروس كورونا بشكل أساسي عبر الأسطح، إذ يستمر عليها لمدة أيام، ومن هنا جاءت فكرة الروبوت في تطهير الأسطح التي من المحتمل أن يعلق بها الفايروس.

وأكد الباحثون أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية أثبت فعاليته في قتل البكتيريا والفايروسات على الأسطح، لكن هذه الأشعة ضارة للبشر، ومن هنا جاء تصميم الروبوت ليعمل بمفرده من دون الحاجة إلى أي إشراف بشري.

وأوضحوا أن الأنابيب المضاءة التي تعتلي الروبوت تطلق ضوءًا فوق بنفسجي قصير الموجة يقتل الكائنات الحية الدقيقة ويعطل حمضها النووي في عملية تسمى «إشعاع مبيد الجراثيم فوق البنفسجي».

وتُستخدم هذه العملية عادة في المستشفيات أو الأماكن الطبية لتعقيم الغرف ووقف انتشار الكائنات الحية الدقيقة.