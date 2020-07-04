تتعارض بعض الأغذية مع الأدوية، ما يؤدي لنتائج سلبية، منها عدم امتصاص الدواء أو فقدان الجسم فوائد هذه الأغذية. ووفق «سبوتنيك» ينصح اختصاصي الجهاز التنفسي الدكتور علي الزيدي بتجنب 5 أطعمة حال تناول 5 أدوية، ما يستوجب تجنب تناول الموز مع أدوية الضغط (كابتوبريل، مثبطات ACE أو الإنجيوتنسين) تحسبا من إضرابات القلب. كما يفسد الليمون أدوية السعال التي تحوي الديكستروميثوفان وقد يؤدي للهلوسة والنعاس. فيما تتعارض القهوة مع موسعات الشعب الهوائية ما يزيد الخفقان والعصبية. وتتسبب الخضر الورقية في تجلط الدم حال تناولها مع أدوية مضادة للتخثر مثل الوافارين. وأخيرا تجنب الحليب مع المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين والتتراسيلكلين.