أعادت حكومة إقليم كتالونيا في إسبانيا إغلاق منطقة يسكنها 210 آلاف شخص عقب ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفايروس «كورونا».وقال الرئيس كيم تورا: «لا أحد سيتمكن من دخول أو مغادرة سيغريا، وهي منطقة زراعية غرب برشلونة تقع فيها مدينة ليدا».وبدأ الإغلاق اعتبارا من بعد ظهر اليوم (السبت)، مع اتخاذ إجراءات لمنع السكان من المغادرة، وفقاً لـ «بي بي سي».يذكر أن كتالونيا هي إحدى المناطق الأكثر تضرراً من فايروس «كورونا» في إسبانيا، وسجلت حتى أمس (الجمعة) 72860 حالة إصابة مؤكدة و12586 حالة وفاة، كما أفادت تقارير محلية.