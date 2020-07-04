افتُتح في فيتنام أخيرا أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة. ويقع فندق دولسي جولدن هانوي على ضفة بحيرة جيانغ فو بمنطقة بادنة في العاصمة الفيتنامية هانوي، ويعد الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.ويضم الفندق لوبيا مطليا بالذهب، وكذلك أثاثا مطليا بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب، علاوة على بلاطه الذهبي، فيما استغرق بناء الفندق من فئة 5 نجوم 11 عاماً. وسيعمل الفندق الذهبي المكون من 400 غرفة في 25 طابقاً تحت العلامة التجارية الأمريكية فنادق ومنتجعات ويندهام.