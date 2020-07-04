كشفت وكالة بلومبيرغ أن ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس بلغت حتى (الأربعاء) الماضي 171.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي لبيزوس مؤسس ومدير «أمازون» أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم. وعلى خلفية صعود أسهم أمازون في البورصة، ارتفعت ثروة بيزوس، حيث أنهى سهم الشركة تعاملاته على ارتفاع نسبته 4.4% وبلغ مستوى قياسي عند 2878.7 دولار للسهم. ويمتلك بيزوس 11% من أسهم شركة أمازون، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 تريليون دولار.وزادت ثروة بيزوس خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 56.7 مليار دولار، وذلك في ظل قفزة في أعمال الشركة مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وفقاً لما ذكره موقع تاس.