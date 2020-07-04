كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستلغي الحجر الصحي الإلزامي على المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطالبا اعتبارا من الجمعة القادمة. واستدرك: هذه الإعفاءات لا تعني إلا الوافدين إلى بريطانيا، بينما سيظل مستمرا على الوافدين لأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.وقال جونسون في مؤتمر صحفي (السبت): «سنضع جدولا زمنيا لمواعيد السماح بإعادة فتح القطاعات المتبقية من الاقتصاد البريطاني الأسبوع القادم، بينها الصالات الرياضية المغلقة وحمامات السباحة ومراكز العناية بالأظافر». وكان تباطؤ وباء كوفيد-19 في أوروبا دفع بريطانيا إلى رفع تدابير الحجر الصحي عن بعض الوافدين إليها، في وقت لا يزال هذا الاحتمال بعيداً جداً في القارة الأمريكية، حيث يواصل كورونا المستجد التفشي بشكل واسع.وأشادت مديرة المكتب الرسمي للسياحة في المملكة المتحدة «فيزيت بريتن» باتريسيا ييتس بما اعتبرته «دفعة في الوقت المناسب لقطاع السياحة في وقت ندخل في ذروة الموسم». فيما رحبت شركة «إيزي جيت» للطيران بهذه التصريحات باعتبارها «خطوات مهمة نحو الإيجابية».