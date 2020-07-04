استقال عضو مجلس بلدي إسباني بعد ظهوره بالخطأ تحت الدش خلال اجتماع عمل أقيم عبر الإنترنت. ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية (السبت)، ترك برناردو بوستيلو الكاميرا مسلطة علي «البانيو» ما أظهره يستحم خلف ستارة، أثناء اجتماع يناقش قضايا بلدية توريلافيغا الإسبانية، إذ عقد أعضاء المجالس الاجتماع في 8 صباحا، وبثوه عبر الإنترنت للصحفيين والمواطنين. وحين امتد الاجتماع لمنتصف النهار، شعر بوستيلو بالقلق على ابنته التي تنتظره أمام عملها ليعيدها للمنزل، فنقل الكمبيوتر إلى الحمام ليتمكن من المتابعة أثناء الاستحمام. ورغم محاولة زملائه تحذيره بالاتصال، إلا أن صوت المياه الجارية حال دون سماعه رنين الهاتف.