وضعت منصة «تويتر» شرطاً غريباً قبل أن تسمح لمستخدميها بتعديل تغريداتهم. وقالت (السبت): «يمكنك الحصول على زر التعديل عندما يرتدي الجميع قناعاً». ويسمح الخيار الجديد بتصحيح التغريدات إذا أدرك المستخدمون أن ما نشروه كاذب أو يحوي خطأ مطبعياً. ورغم أن منصات التواصل الأخرى من بينها «فيسبوك» تسمح بتعديل المنشورات، قال الرئيس التنفيذي للمنصة جاك دورسي يناير الماضي: «هناك اعتبارات عملية تجعل إضافة زر تعديل التغريدات أمرًا صعبًا». وقبل سنوات نشرت مجلة (Wired) مقالا حول تعديل التغريدة بعنوان «الوظيفة الوحيدة التي تحتاجها تويتر بشدة»، إذ قال الصحفي مات هونان: «يمكن أن تكون الميزة أداة حاسمة في الحرب ضد التضليل».