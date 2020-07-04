يدخل القمر صباح اليوم (الأحد) في منطقة شبه الظل للأرض بنسبة 35%، ما يقلل سطوعه بنحو 5% فقط. وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، أن الخسوف يستغرق من بدايته وحتى نهايته ساعتين و45 دقيقة تقريبا. إذ يبدأ الساعة 7:6 صباحاً ويصل ذروته الساعة 7:30 وينتهي 8:52 صباحاً، منوها إلى أنه لا يمكن ملاحظته من السعودية، إذ تقتصر رؤيته على وسط وغرب أفريقيا وأوروبا والأمريكتين. وتابع هندي: خسوف اليوم هو الثالث والأخير خلال العام الحالي 2020، وتحتاج ملاحظته كاميرات وأجهزة خاصة، لذا أفتى العلماء بأنه لا تشرع له الصلاة.